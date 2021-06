Inter, giornata di visite: poche buone notizie in entrata

vedi letture

E’ tempo di visite e giri d’orizzonte nella sede dell’Inter, in attesa di comprendere i possibili sviluppi che saranno offerti dalla sessione di mercato in corso. Il diktat principale è quello di cedere per mettere in salvo i conti e poi autofinanziarsi il mercato. Non sarà semplice riuscirci, nonostante le apparenze ed il valore dei giocatori in questione. Molte delle ambizioni in uscita dell’Inter passano da Alejandro Camano: l’agente di Hakimi e Lautaro Martinez sta lavorando per trovare delle offerte soddisfacenti per i suoi assistiti, e le dichiarazioni delle ultime ore sono propedeutiche a questo scopo. La valutazione di Marotta ed Ausilio è importante, ed al momento non si transige dagli 80 milioni per l’esterno ed i 90 per l’attaccante argentino.

Non solo cessioni, tuttavia, anche se il tesoretto potrebbe essere rimpinguato dall’addio di Joao Mario per il quale i discorsi non sono ancora giunti alla fumata bianca. I nerazzurri lavorano sottotraccia anche alle operazioni in entrata: piace Kostic che però non è ancora oggetto di nessuna trattativa, sull’altro versante il gito d’orizzonte ha riguardato Emerson Royal, con i suoi agenti reduci dall’ennesima visita nella sede interista. Per il Barca resta incedibile