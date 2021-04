Inter, Hakimi: "Conte lavora molto sulla tattica. Grato a lui per avermi aiutato a migliorare"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa al The Athletic, il difensore dell'Inter Achraf Hakimi si è soffermato anche su Antonio Conte: "Lui è uno che lavora molto sulla tattica. Essendo nuovo, con me ha battuto molto su questo tasto affinché potessi adattarmi il più rapidamente possibile alla squadra e al suo stile di gioco. Ho dovuto migliorare e cambiare, soprattutto sull'aspetto difensivo. E per me è stato un bene. Abbiamo lavorato su dettagli come la concentrazione, il posizionamento, alcuni aspetti di base ma anche quelli non così automatici come quando ho bisogno di rompere la linea. Sono grato a Conte per avermi aiutato a migliorare".