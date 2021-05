Inter, Hakimi sicuro: "Con Conte possiamo aprire un ciclo in Italia e in Europa"

"Con Conte possiamo aprire un ciclo in Italia e in Europa”. Parole e musica di Achraf Hakimi. Il terzino marocchino dell’Inter sarà protagonista sulla copertina del prossimo numero di SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport che come di consueto sarà in edicola il sabato. Parole che come per tanti altri protagonisti dello scudetto nerazzurro sanno ben poco di preoccupazioni circa il futuro.