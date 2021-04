Inter-Hellas, le formazioni ufficiali: Conte con i titolarissimi. Zaccagni in panchina

Battere l'Hellas Verona per avvicinarsi ancora di più allo scudetto. L'Inter di Antonio Conte è pronta a scendere in campo a San Siro per la trentatreesima giornata e il tecnico nerazzurro si affiderà ancora una volta alla coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Lukaku. Formazione dei titolarissimi per la capolista, con Perisic a sinista e Hakimi a destra, mentre in mediana spazio a Barella, Brozovic ed Eriksen.

Ivan Juric punta invece su Lasagna nel ruolo di prima punta, ma alle sua spalle, per la seconda volta consecutiva, non ci sarà Zaccagni, che partirà dalla panchina. Barak e Bessa dal 1', con Ceccherini preferito a Dawidowicz in difesa. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna. Allenatore: Ivan Juric.