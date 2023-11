Inter, idea per rinforzare la fascia destra. Gazzetta: "Buchanan torna un obiettivo"

L'Inter sta monitorando con attenzione la situazione Cuadrado. L'esterno colombiano spinge per rientrare, con la speranza che l'infiammazione al tendine d'Achille che lo tormenta da mesi gli dia tregua. I nerazzurri, però, devono ragionare sul lungo periodo e stanno pensando a dei profili su cui puntare per il futuro.

Possibile un intervento già nel mercato di gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in queste ore è tornato di moda il nome di Tajon Buchanan. Il canadese classe 1999 del Bruges è un pallino del direttore sportivo Ausilio, che lo aveva individuato la scorsa primavera come nome interessante sulla destra. Buchanan è in scadenza nel 2025, non ha rinnovato il contratto e potrebbe essere un investimento a lungo termine anche considerando la probabile asta che si potrebbe scatenare in estate per Dumfries.