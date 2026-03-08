LaLiga, a Buchanan il derby contro André Silva: il Villarreal vince e aggancia l'Atletico

Il Villarreal peggiora la crisi dell'Elche. I gol dell'ex Inter Buchanan e Mouriño nel primo tempo hanno indirizzato il match, mentre la rete dell'ex Milan André Silva nella ripresa non è bastata per riprendere il Submarino Amarillo. Nelle ore precedenti il derby tra rossoneri e nerazzurri per il vertice della classifica di Serie A, dunque, ha avuto la meglio l'esterno canadese a distanza contro l'attaccante portoghese.

I biancoverdi accumulano così 10 giornate di fila senza vittorie, con appena 4 punti raccolti degli ultimi 30 disponibili. Il Villarreal, invece, vola in classifica e aggancia l'Atletico Madrid al terzo posto a quota 54 punti.

Questo il programma della 27^ giornata

Venerdì 6 marzo

Celta Vigo - Real Madrid 1-2

Sabato 7 marzo

Osasuna - Maiorca 2-2

Levante - Girona 1-1

Atletico Madrid - Real Sociedad 3-2

Athletic Club - Barcellona 0-1

Domenica 8 marzo

Villarreal - Elche 2-1

Getafe - Real Betis ore 16:15

Siviglia - Rayo Vallecano ore 18:30

Valencia - Alaves ore 21:00

Lunedì 9 marzo

Espanyol - Real Oviedo ore 21:00

Questa la classifica de LaLiga

1. Barcellona — 67 punti (27 partite giocate)

2. Real Madrid — 63 (27)

3. Atletico Madrid — 54 (27)

4. Villarreal — 54 (27)

5. Betis — 43 (26)

6. Celta Vigo — 40 (27)

7. Espanyol — 36 (26)

8. Real Sociedad — 35 (27)

9. Atletico Bilbao — 35 (27)

10. Osasuna — 34 (27)

11. Getafe — 32 (26)

12. Girona — 31 (27)

13. Rayo Vallecano — 30 (26)

14. Siviglia — 30 (26)

15. Valencia — 29 (26)

16. Alavés — 27 (26)

17. Elche — 26 (27)

18. Mallorca — 25 (27)

19. Levante — 22 (27)

20. Real Oviedo — 17 (26)