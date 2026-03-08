LaLiga, a Buchanan il derby contro André Silva: il Villarreal vince e aggancia l'Atletico
Il Villarreal peggiora la crisi dell'Elche. I gol dell'ex Inter Buchanan e Mouriño nel primo tempo hanno indirizzato il match, mentre la rete dell'ex Milan André Silva nella ripresa non è bastata per riprendere il Submarino Amarillo. Nelle ore precedenti il derby tra rossoneri e nerazzurri per il vertice della classifica di Serie A, dunque, ha avuto la meglio l'esterno canadese a distanza contro l'attaccante portoghese.
I biancoverdi accumulano così 10 giornate di fila senza vittorie, con appena 4 punti raccolti degli ultimi 30 disponibili. Il Villarreal, invece, vola in classifica e aggancia l'Atletico Madrid al terzo posto a quota 54 punti.
Questo il programma della 27^ giornata
Venerdì 6 marzo
Celta Vigo - Real Madrid 1-2
Sabato 7 marzo
Osasuna - Maiorca 2-2
Levante - Girona 1-1
Atletico Madrid - Real Sociedad 3-2
Athletic Club - Barcellona 0-1
Domenica 8 marzo
Villarreal - Elche 2-1
Getafe - Real Betis ore 16:15
Siviglia - Rayo Vallecano ore 18:30
Valencia - Alaves ore 21:00
Lunedì 9 marzo
Espanyol - Real Oviedo ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona — 67 punti (27 partite giocate)
2. Real Madrid — 63 (27)
3. Atletico Madrid — 54 (27)
4. Villarreal — 54 (27)
5. Betis — 43 (26)
6. Celta Vigo — 40 (27)
7. Espanyol — 36 (26)
8. Real Sociedad — 35 (27)
9. Atletico Bilbao — 35 (27)
10. Osasuna — 34 (27)
11. Getafe — 32 (26)
12. Girona — 31 (27)
13. Rayo Vallecano — 30 (26)
14. Siviglia — 30 (26)
15. Valencia — 29 (26)
16. Alavés — 27 (26)
17. Elche — 26 (27)
18. Mallorca — 25 (27)
19. Levante — 22 (27)
20. Real Oviedo — 17 (26)