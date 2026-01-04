4 gennaio 2024, Tajon Buchanan arriva a Milano Linate per firmare con l'Inter

Il 4 gennaio del 2024, a Milano Linate, approda Tajon Buchanan. Esterno canadese, uno dei migliori del campionato belga, nell'ottica di svecchiare le fasce e dare un'alternativa a Dumfries. Non andrà troppo bene, per usare un eufemismo.

Così l'Inter lo saluta con il comunicato ufficiale. "Tajon Buchanan è un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno canadese classe 1999 arriva a titolo definitivo dal Clube Brugge [...] Giocatore velocissimo, abile nell’uno contro uno e dotato di grande spirito di sacrificio, Buchanan si fa notare anche grazie alle sue prestazioni nella Gold Cup 2021, dove raggiunge la semifinale con il Canada, partita nella quale segna il suo primo gol in Nazionale".

"Arriva in Europa nel gennaio del 2022, al Club Brugge: in Belgio vince il campionato nella stagione 2021/22, debutta in Champions League e conquista la convocazione per il Mondiale in Qatar, torneo storico per il Canada, assente nella manifestazione iridata dal 1986. Ala, terzino, esterno a tutta fascia, sia a destra che a sinistra: nella sua carriera Buchanan ha ricoperto tantissimi ruoli". In nerazzurro però è un flop, in campo. Gioca solamente 17 partite in un anno solare, il 2024, salvo poi passare in prestito al Villarreal, dove gioca meglio e arriva un riscatto per 14,4 milioni. Molto meglio dei 7 pagati un anno e mezzo prima al Bruges, facendo registrare una discreta plusvalenza.