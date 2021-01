Inter, ieri incontro tra gli AD Marotta-Antonello e la squadra per chiarire la questione stipendi

Nella giornata di ieri ad Appiano Gentile è andato in scena un faccia a faccia importante per la questione stipendi in casa Inter. L'incontro è durato un quarto d'ora circa e ha visto i due amministratori delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta assicurare alla squadra e ad Antonio Conte che gli stipendi di luglio e agosto saranno versati entro il 16 febbraio. E hanno introdotto il discorso di un possibile futuro accordo per il posticipo di quelli di novembre e dicembre, che in base alle norme Figc andranno in ogni caso corrisposti entro il prossimo giugno. A riportarlo è La Repubblica.