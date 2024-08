Inter, il ballo delle punte: nodi Arnautovic e Correa, possibile innesto dal Salisburgo

Mentre le rivali stanno facendo rivoluzioni più meno marcate, all'Inter manca solo qualche ritocco ad una rosa in gran parte completa. I nerazzurri devono certamente fare qualcosa in attacco, aggiungendo un profilo magari giovane per completare al meglio il reparto. L'inserimento di un nuovo elemento, però, è legato a doppio filo alla partenza di uno tra Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, evidenziando come la posizione dei due giocatori sia diversa. A breve andrà in scena un incontro tra Arnautovic e l’Inter, in cui le cose saranno più chiare. Il club, ad esempio, vuole sapere se il ruolo di quarta punta sarà accettato di buon grado. E vuole anche capire quale sarebbe il comportamento del giocatore nel caso arrivasse un’offerta. In questo senso la società è convinta che il giocatore non punterebbe i piedi e una soluzione si troverebbe. Al contrario, ad esempio, di quanto sta avvenendo con Correa. L'argentino, infatti, è convinto di meritare ancora il calcio europeo e non accetterebbe un eventuale ritorno in patria.

Idea ivoriana per l'attacco

Sul fronte acquisti, invece, con Gudmundsson ormai lontano essendo ad un passo dalla Fiorentina, piace Karim Konaté. Si tratta di un attaccante ivoriano del Salisburgo, che i nerazzurri seguono da tempo avendolo affrontato nell'ultima Champions. La richiesta per il classe 2004 è di 25 milioni di euro, ma la dirigenza interista vuole valutare bene le sue condizioni fisiche. ieri, infatti, ha saltato l’andata del preliminare di Champions per un problema al

ginocchio emerso negli ultimi giorni. In caso di infortunio serio, tale pista morirebbe sul nascere.