Inter, il punto sulle uscite: la situazione di Taremi, Agoume e la richiesta per Bisseck

Se Ademola Lookman è il nome caldo, per non dire caldissimo, per il mercato in entrata dell'Inter, ce ne sono di altrettanto caldi in uscita.

A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per la cessione di Mehdi Taremi. L'iraniano ha dato l'assenso all'addio, ma chiede una sistemazione in Europa. Su di lui, infatti, ci sono cinque squadre (Fulham, Leeds, Nottingham Forest, West Ham e Besiktas) con l'ex Porto che vorrebbe dare la precedenza alla Premier League. Prezzo fissato: fra gli 8 e i 10 milioni. Esattamente ciò che serve per dare l'assalto a Leoni del Parma

Sempre sul fronte cessioni ci sarà da definire il futuro di Lucien Agoume. Dopo l’ottima stagione a Siviglia il club andaluso starebbe pensando seriamente di versare altri 4 milioni, dopo gli altrettanti pagati la scorsa estate per il cartellino, per ridurre dal 50 al 10% la percentuale sulla rivendita in mano al club nerazzurro.

Capitolo Yann Bisseck: Marotta, Ausilio e Baccin hanno fssato ad almeno 40 milioni la valutazione del tedesco. Sotto quella cifra non verrà presa in considerazione alcuna proposta.