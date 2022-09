Inter, individuato l'erede di Dumfries per il 2023-2024? Piace Singo del Torino

L'Inter guarda in casa Torino per l'erede di Denzel Dumfries. L'esterno olandese, che piace non da oggi al Chelsea, è un potenziale partente, a giugno se non a gennaio. Così, secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe già individuato un eventuale successore per la corsia destra. Si tratterebbe di Wilfried Singo, laterale ivoriano classe 2000 del Torino, anche se al momento non vi sarebbe alcuna trattativa avanzata per portarlo a Milano.