TMW Inter, inizia il countdown: calendari a confronto e quando può vincere lo scudetto

L’Inter scappa a più nove dal Napoli e inizia ufficialmente il conto alla rovescia. Con questo vantaggio, sei giornate alla fine del campionato e nessun altro match di altissima classifica (insidiose le due trasferte in casa di Lazio e Bologna, per carità), la squadra di Cristian Chivu può programmare la festa scudetto.

Il trionfo, teoricamente, potrebbe arrivare addirittura già alla 34ª giornata, quando l’Inter farà visita al Torino: servirebbero, nel caso, due vittorie nerazzurre (con Cagliari in casa e, appunto Toro) più un crollo del Napoli, che dovrebbe perdere o pareggiare entrambe le prossime due giornate di campionato. Se entrambe le squadre vincessero tutte le prossime partite a disposizione, l’Inter potrebbe alzare il trofeo soltanto al triplice fischio della gara con la Lazio: al netto dei risultati del Napoli, a livello aritmetico mancano 10 punti per la certezza del trionfo. Nel mezzo, tutte le variabili che collocano tra la 34ª e la 35ª la data più probabile: in proiezione, il Napoli dovrebbe chiudere il proprio campionato attorno ai 78 punti. Vuol dire che a Chivu potrebbero mancarne appena quattro.

I alendari a confronto di Inter e Napoli per le ultime giornate:

1. INTER 75 punti

33ª giornata, Inter - Cagliari

34ª giornata, Torino - Inter

35ª giornata, Inter - Parma

36ª giornata, Lazio - Inter

37ª giornata, Inter - Hellas Verona

38ª giornata, Bologna - Inter

2. NAPOLI 66 punti

33ª giornata, Napoli - Lazio

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Como - Napoli

36ª giornata, Napoli - Bologna

37ª giornata, Pisa - Napoli

38ª giornata, Napoli - Udinese