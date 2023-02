Inter, Inzaghi: "Brozovic? Sta tornando nel migliore dei modi, ma è fuori da quattro mesi..."

"Tanti tiri senza gol? C'è delusione perché volevamo vincere la partita. Non l'abbiamo sottovalutata, con tutto quello che abbiamo creato il risultato doveva essere diverso". Così Simone Inzaghi a Sky Sport, dopo lo 0-0 dell'Inter sul campo della Sampdoria: "Lo scudetto è andato? Mi ripeto, dobbiamo guardare noi stessi. Venivamo da tre vittorie consecutive, c'erano buoni segnali e il risultato non ci soddisfa"

Come si spiega questa partita? "Dovevamo finalizzare meglio. La delusione è per i mancati tre punti che ci penalizzano. Mi prendo la prestazione ma chiaramente non posso essere contento".

Com'è andato Lukaku? "E' partito bene, ci ha aiutato nel farci salire, sono contento della sua prestazione, poi chiaramente è andato in calando. Brozovic? Sta tornando nel migliore dei modi, non dimentichiamoci che è fuori da 4 mesi".

Abbiamo visto un Lukaku molto nervoso con Barella. "Sono cose da campo, che non dovrebbero succedere. Sono grandissimi amici, normale succeda con un po' di nervosismo per il risultato che stava maturando, ma la situazione è rientrata".