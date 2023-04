Inter, Inzaghi: "Che serata. Allegri? Mi ha fatto i complimenti per la semifinale di Champions"

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo per 1-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

Lei è il punto di forza dell'Inter in coppa?

"Bellissima serata, partita intensa e finale meritata per noi nell'arco di queste due partite. Volevamo tornare a Roma e ci torneremo. Ci mancano 10 partite, speriamo che ce ne sia una un più e giocando a questi ritmi non è facile".

Approccio giusto della squadra o lei ci ha messo molto del suo?

"Sono stati bravissimi i ragazzi, non abbiamo perso un metro contro una squadra di grande qualità. Abbiamo alternati momenti in cui li abbiamo presi alti ad altri in cui ci siamo abbassati da squadra vera. Le sensazioni sono ottime".

Ha voluto Acerbi e la sta ripagando.

"Con fatica i dirigenti mi hanno accontentato. Lo conosco e ha qualità fuori e dentro il campo. Ci sta dando una grossa mano e insieme ai suoi compagni sta facendo un ottimo percorso nelle coppe".

Barella e Lautaro sono due trascinatori.

"Sono due giocatori importantissimi, con qualità fisiche e tecniche. sarebbe però riduttivo parlare dei singoli. La cosa importante è che ora riesco ad avere tutti eccetto Skriniar".

Cosa vi siete detti ad inizio gara con Allegri?

"Ci siamo salutati, c'è tantissimo rispetto. Mi ha fatto i complimenti per l'approdo in semifinale di Champions".