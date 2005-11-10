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La Fiorentina annuncia l'arrivo di Dragusin dal Tottenham. I dettagli dell'operazione

La Fiorentina annuncia l'arrivo di Dragusin dal Tottenham. I dettagli dell'operazione TUTTOmercatoWEB
Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 18:40Serie A

Secondo acquisto ufficiale della Fiorentina targata Fabio Paratici, che dopo Viery dal Gremio annuncia un altro importante rinforzo per la difesa di mister Fabio Grosso: dal Tottenham arriva infatti Radu Dragusin, che già nelle scorse ore aveva sostenuto le visite mediche a Firenze.

Dragusin alla Fiorentina, il comunicato integrale

La nota con cui la Fiorentina ufficializza il colpo Dragusin: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin dal Tottenham Hotspur. Dragusin, nato a Bucarest (Romania) il 3 febbraio 2002, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie della Juventus, della Sampdoria e del Genoa. Il nuovo difensore viola ha collezionato quasi 100 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Premier League, Champions League, Europa League ed FA Cup, vincendo una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana con la Juventus ed un’ Europa League con il Tottenham. Dragusin, ha, inoltre, indossato in 30 occasioni la casacca della Nazionale maggiore rumena partecipando agli Europei del 2024".

Diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, tutti i dettagli dell'affare

Secondo quanto raccolto da TMW, l'operazione Dragusin prevede infatti un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni al raggiungimento della 22ª presenza del difensore in maglia viola. Nell'intesa è stata inserita anche una clausola che garantisce al Tottenham il 10% sulla futura rivendita del giocatore.

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