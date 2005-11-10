Di Giacomo rassegna le dimissioni dalla Cavese. Bolcano passa in prestito alla Palmese
Era arrivato lo scorso anno con mister Fabio Prosperi, ma dopo l'esonero del tecnico - arrivato cinque giorni fa - ecco che Umberto Di Giacomo ha rassegnato le proprie dimissioni: accettate dalla Cavese.
Di seguito, la nota della compagine campana:
"Cavese 1919 comunica di aver accettato le dimissioni rassegnate dall’allenatore in seconda Mister Umberto Di Giacomo.
A lui il ringraziamento per il lavoro svolto ed un in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".
Non solo ciò, però. Il club blofoncè ha anche fatto sapere "di aver ceduto a titolo temporaneo all’US Palmese 1914, le prestazioni sportive del difensore Daniele Bolcano.
A Daniele, 4 presenze di spessore la scorsa stagione, l’augurio di raggiungere i migliori traguardi professionali nella sua nuova avventura.
Buona fortuna Dani!".