Juventus, nuovo prestito per Cappelletti: giocherà in Serie B con la maglia del Genoa
Nuovo prestito per la portiera Capelletti da parte della Juventus: la calciatrice classe '98, rientrata dall'esperienza al Como Women della scorsa stagione, scenderà infatti in Serie B per vestire la maglia del Genoa appena retrocesso dalla Serie A. Questo il comunicato del club bianconero:
"Dopo aver chiuso la stagione appena conclusa al Como Women, Alessia Capelletti passa nuovamente in prestito anche in questo 2026/27: vestirà la maglia del Genoa fino al 30 giugno 2027.
Bianconera dall’estate 2024, Capelletti ha raccolto quattro presenze con la Prima Squadra femminile in competizioni ufficiali, mostrando sempre nei mesi in cui è stata aggregata al gruppo grande dedizione e professionalità. Adesso il passaggio al Genoa con cui affronterà questa sfida stimolante: buona fortuna per questa nuova avventura, Alessia".