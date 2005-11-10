Juventus, l'attaccante Sobal rinnova fino al 2028: sarà nuovamente prestata al Servette
Dopo 12 reti in 21 presenze con la maglia del Servette nella passata stagione per l'attaccante polacca Sobal ci sarà ancora una stagione in prestito nel club svizzero. Lo ha annunciato la Juventus, club d'appartenenza della classe 2004, contestualmente al rinnovo del contratto della stessa calciatrice. Questo il comunicato:
"Rinnovo in bianconero per Magdalena Sobal, che prolunga il suo accordo con la Juventus Women fino al 30 giugno 2028.
Sobal è arrivata a Torino nel settembre del 2024 e ha disputato due annate consecutive in prestito - prima al Brescia in Serie B, vincendo la classifica marcatrici del campionato 2024/25 e poi al Servette; squadra della massima serie svizzera con cui la calciatrice classe 2004 giocherà anche nella stagione 2026/27.
Un ritorno in Svizzera per proseguire nel suo percorso di crescita: buona fortuna, Magdalena".