Inter, Inzaghi fa il punto: "Su De Vrij c'è più pessimismo. Tra 10-15 giorni torna Pavard"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Dazn dopo il 3-0 dell'Inter in casa del Napoli, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha fatto anche il punto sull'infermeria della squadra. Nel corso della gara, infatti, sono usciti per problemi fisici sia De Vrij che Dumfries.

Le parole di Inzaghi: "In questo momento la squadra ha fatto tre mesi e mezzo buonissimi, inaspettati perché cambiando 12-13 giocatori è così. C'era la speranza però, a vederli in allenamento. Può capitare di venire a Napoli e far fare il terzo a Carlos Augusto. In allenamento l'avevamo provato, ne avevamo parlato. C'era anche Dimarco che poteva farlo. La speranza è metter dentro Bastoni la prossima settimana, ora vedremo de Vrij e Dumfries, su de Vrij c'è più pessimismo. Tra 10-15 giorni rientrerà anche Pavard".

Le condizioni di De Vrij e Dumfries. Come detto, entrambi sono usciti per problemi fisici: risentimento muscolare all'adduttore della gamba sinistra nel caso del difensore centrale, risentimento muscolare ai flessori della gamba sinistra per l'esterno.