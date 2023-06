Inter, Inzaghi: "Guardiola è il migliore al mondo. Più si avvicina e più sentiamo questa finale"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della finale di Champions League contro il Manchester City: "Con l'avvicinarsi si sente sempre di più, prima avevamo altre gare da disputare. L'appuntamento è voluto, prestigioso e sappiamo che troveremo una squadra fortissima. L'Inter però ci è arrivata con pieno merito".

Come si può dar fastidio al Manchester City?

"Sono una squadra fortissima, la più forte al mondo. Hanno vinto gli ultimi 5 campionati su 6 in Premier League, che è il torneo più competitivo al mondo. Dovremo essere molto bravi a coprire bene il campo, sapendo che loro sono maestri e molto, molto forti nelle aggressioni e nel possesso palla. Sarà una gara difficilissima".

Ha incontrato Guardiola a New York tempo fa. Crede che sia il migliore al mondo?

"Sì, è il migliore al mondo. Assolutamente. Nel 2019 nel viaggio di nozze a New York con mia moglie l'ho trovato a fare colazione e in 4 anni ritrovarlo in finale di Champions è un motivo di grandissimo orgoglio".

Come affronterete la finale?

"La prepareremo nel migliore dei modi, sapendo che dovremo essere una cosa sola, tutti insieme. Troveremo tantissime difficoltà, ma tutti insieme dovremo essere bravi a superarle, come è già successo nel nostro cammino in Champions".