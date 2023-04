Inter, Inzaghi: "Non è un caso se ultimamente il portiere è sempre il migliore in campo contro di noi"

vedi letture

“La squadra ha fatto un buon primo tempo, poi ci siamo innervositi perché il gol non arrivava e abbiamo perso le distanze". Intervistato da Sky, Simone Inzaghi analizza così l'1-0 subito dall'Inter contro il Monza: "È stata la fotocopia di Fiorentina e Salernitana. Siamo delusi, ma non è vero che sentiamo solo le coppe, la squadra sapeva quanto contava questa partita, sapeva quanto fosse importante. Non è un caso se troviamo Di Gregorio, Ochoa, Dragowski e Terracciano che sono sempre i migliori in campo".