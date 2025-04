TMW Inter, Inzaghi: "Oltre il risultato, conta il modo. Bayern a San Siro per passare, come noi"

"C’è un grande attaccamento per la maglia da parte di tutti. I ragazzi hanno fatto una partita importante”. Simone Inzaghi, dalla mixed zone di Monaco di Baviera, commenta così il successo ottenuto per 2-1 dalla sua Inter nei quarti di finale di Champions League: “Oltre al risultato, conta come l’abbiamo interpretata. Il Bayern è una squadra che mercoledì a San Siro verrà per provare a passare il turno, proprio come faremo noi. Nei primi minuti abbiamo sofferto qualcosa, poi abbiamo fatto dei piccoli aggiustamenti e abbiamo preso in mano la partita. Sapevamo che si poteva vincere e ci siamo riusciti".

Dopo la delusione di Parma, è arrivata una risposta forte.

"Dobbiamo continuare su questa strada. La fatica si fa sentire, speriamo di recuperare alcuni giocatori che oggi sono rimasti a Milano. Ho dovuto fare delle scelte, anche inventare qualcosa: abbiamo finito la gara con diversi giocatori fuori ruolo. Siamo in emergenza, ma la squadra ha dimostrato di esserci, con spirito e sacrificio".

Una prova di personalità.

"Sapevamo che serviva personalità. Dovevamo giocare bene con le nostre qualità e la squadra ha risposto con grande maturità. Il Bayern pressa forte, ma siamo stati bravi a superare quei momenti e a imporci con intelligenza e lucidità”