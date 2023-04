Inter, Inzaghi: "Ricevuti ottimi segnali da tutti, vinta una partita importantissima"

Con un netto 3-0 l'Inter torna a vincere battendo l'Empoli e rilanciando le proprie ambizioni Champions. Un match dominato dai nerazzurri che porta Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, a rendere merito ai suoi giocatori: "Partita importante, interpretata bene. Nel primo tempo abbiamo avuto il predominio, ma siamo stati lenti nella circolazione di palla. Poi nella ripresa il gol ci ha sbloccati e abbiamo vinto una partita importante. Ho fatto respirare giocatori che avevano giocato tantissimo, tra 72 ore saremo in campo. Era l'unica settimana in cui potevamo tirare un po' il fiato ma siamo contentissimi di giocarci la semifinale nel nostro stadio", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Quale è la cosa più importante da portare via?

"Lukaku e i suoi gol, ma tutti quelli che hanno giocato meno sono stati strepitosi. Ho ricevuto ottimi segnali ma su questo non avevo dubbi".

Lukaku in campo anche contro la Juventus?

"L'importante è poter scegliere, cosa che fino alla sosta non ho potuto fare. Adesso ho la fortuna di avere 4 attaccanti in buone condizioni e per un allenatore il problema è quando non si può scegliere. E' una scelta continua il nostro lavoro. Oggi D'Ambrosio e Bellanova hanno fatto una grande partita, ho la fortuna di avere tutti a disposizione, tranne Skriniar. Per la squalifica tolta sono contento, ma credo che sia stato un gran segnale dato dalla Federazione soprattutto per i giovani perché combattere il razzismo è importante"

Partita quasi perfetta?

"L'Empoli è una squadra organizzata, credo che la circolazione di palla sia stata un po lenta e volevamo tenere alti i nostri quinti. Abbiamo avuto il controllo, ma abbiamo perso due palloni importanti rischiando in una partita che stavamo facendo discretamente"

Suo fratello tiferà Milan in semifinale?

"E' stato sincero quando ha detto che sarà la semifinale perfetta perché sapete il rapporto che ho con Pippo. Lui è tifoso del Milan, ha dato tanto a quella maglia, ma dall'altra parte ci sono io quindi comunque vada sarà contento".