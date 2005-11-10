Inter, Josep Martinez: "Mi prendo la responsabilità del mio errore sul secondo gol"

"Non possiamo concedere due gol in quel modo quando affronti il Real Madrid"

Il portiere dell'Inter Josep Martinez si è preso la piena responsabilità del grave errore commesso con un post pubblicato sui propri canali social: "Non c’e nessun percorso che non venga accompagnato di cadute e di errori tanto nel calcio come nella vita. Riprendersi in un momento di difficoltà come quello di ieri ti costruisce una personalità forte che ti serve per difendere questi colori.

Mi prendo la responsabilità del mio errore sul secondo gol, non possiamo concedere due gol in quel modo quando affronti una squadra come il Real Madrid che non ti perdona gli errori. Siamo tutti dispiaciuti perche credo che la squadra ieri abbia fatto una grande prestazione e meritava di portare un risultato positivo a Milano. Si impara, si cresce, si cerca di migliorare e si guarda in avanti. Ma sempre insieme e uniti. Forza Inter".