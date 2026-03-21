Inter-Juventus a Perth? Niente Serie A, possibile amichevole la prossima estate

La stagione è ancora nel vivo, ma i club stanno già iniziando a programmare cosa fare in estate. Non fa eccezione l'Inter che, come ormai accade da diverse stagioni, potrebbe occupare i mesi tra la fine di questa annata e l'inizio della prossima andando a giocare delle partite amichevoli in terra straniera. Come riporta il Corriere dello Sport, il club presieduto da Marotta sta progettando una tournée estiva in Australia.

Un'idea, quella di andare nel "paese dei canguri", non balenata solo nella testa dei dirigenti nerazzurri. Pare infatti che abbia programma simili anche la Juventus: l'intenzione in casa bianconera è di disputare due amichevoli a Perth e una sarebbe il derby d’Italia. La capitale dell'Australia Occidentale torna dunque in auge: dopo il pasticcio di Milan-Como della Serie A in corso, prima programmata in Australia per poi rivedere tale scelta, ecco che Perth potrebbe ospitare un big match italiano anche se non ufficiale.