Napoli, De Laurentiis vara la nuova politica: i prossimi acquisti saranno al massimo 2003
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli starebbe pianificando una vera e propria rivoluzione anche a livello di progettualità in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di abbassare sensibilmente l’età media della rosa e aprire un nuovo ciclo vincente dopo gli ultimi successi conquistati in campionato
Acquisti Under 23: la nuova politica del club
Il club azzurro, infatti, avrebbe fissato una linea ben precisa sul mercato: gli acquisti della prossima stagione dovranno essere nati al massimo nel 2003, secondo una nuova politica societaria. Una scelta strategica legata alla volontà di svecchiare di molto la rosa per rifondare e porre le basi per un nuovo ciclo: difficilmente dunque per un po' si vedranno acquisti come quelli di Lukaku o De Bruyne, chiaramente mirati alla costruzione di un 'instant team' in grado di vincere subito o comunque lottare per obiettivi ambiziosi.
Resta ovviamente il nodo principale: Antonio Conte vorrà allenare una squadra fatta di giovani promesse e pochi o nessuno giocatori affermati oltre i trent'anni?