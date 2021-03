Inter, l'esordio del nuovo logo sulle maglie nel riscaldamento della gara col Cagliari

Nuovo logo per l’Inter, che lo ha presentato questa mattina e da oggi lo proporrà anche sul proprio merchandising ufficiale. Per vederlo esordire in campo, ricorda La Gazzetta dello Sport, bisognerà però attendere la prossima stagione. Nel frattempo, i tifosi lo vedranno per la prima volta sui propri giocatori nel riscaldamento di Inter-Cagliari, l’11 aprile, sulla nuova quarta divisa, per ora solo da allenamento e non ancora da gioco.