Inter, l'interesse per Koné non si è spento: Frattesi possibile chiave per sbloccare l'affare

L’Inter continua a studiare con grande attenzione eventuali mosse a centrocampo in vista delle prossime sessioni di mercato, e il nome in cima alla lista resta quello di Manu Koné. Il centrocampista francese era già stato seguito con decisione nella scorsa estate, quando sembrava vicino a un trasferimento in nerazzurro. Tuttavia, la trattativa si era poi arenata dopo il passo indietro della Roma, che ha deciso di trattenerlo nella Capitale.

Come riportato da Gazzetta.it, oggi l’interesse dell’Inter non si è raffreddato, anzi: il profilo di Koné continua a essere considerato ideale per rafforzare la mediana. Il problema principale resta la valutazione economica, che potrebbe superare i 40 milioni di euro e spingersi fino a quota 50, rendendo l’operazione particolarmente complessa.

In questo scenario potrebbe inserirsi un nome pesante come quello di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter Milan e prodotto del vivaio della Roma. Il giocatore potrebbe infatti rappresentare la chiave per sbloccare l’operazione, attraverso un possibile ritorno nella sua ex squadra.

Frattesi, cresciuto nel settore giovanile giallorosso e protagonista di successi a livello Primavera, conosce bene l’ambiente romano e potrebbe essere attratto dall’idea di tornare a casa. Un suo eventuale trasferimento faciliterebbe i rapporti tra i due club e renderebbe più sostenibile l’operazione Koné.