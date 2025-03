Inter, l'obiettivo è recuperare Dumfries per il Bayern Monaco. Thuram non preoccupa

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa un punto su quelli che sono gli infortunati di casa Inter in vista della ripresa delle gara di campionato che domenica li metterà contro l'Udinese a San Siro e, soprattutto, in vista dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Domani ad Appiano si rivedrà già Marcus Thuram, la cui situazione non preoccupa. Più delicato, invece, il caso di Denzel Dumfries.

Lo staff medico del club nerazzurro controllerà nel weekend la situazione della coscia destra dopo i primi controlli in Olanda, che hanno già evidenziato un problema muscolare. Solo a quel punto, dopo i nuovi esami milanesi, si potrà stabilire una precisa tabella per il ritorno: è pressoché certa l’assenza tra la sfida in campionato contro l’Udinese e l’andata di Coppa Italia contro il Milan. Se c’è qualche minima chance per la successiva trasferta di Parma, chiosa il quotidiano, il vero obiettivo è il ritorno nei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco.

30ª GIORNATA

29/03/2025 Sabato 15.00 Como-Empoli DAZN

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia-Bologna DAZN

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus-Genoa DAZN

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce-Roma DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Monza DAZN

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Atalanta DAZN

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter-Udinese DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli-Milan * DAZN

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona-Parma DAZN/SKY

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Torino DAZN