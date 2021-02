Inter, la grande chance per Eriksen

Il più grosso dubbio da sciogliere per Antonio Conte e per la sua Inter in vista del Derby di domenica è legato alla linea mediana, anche se l’opzione riguardante la conferma di Christian Eriksen sembra avere al momento i favori del pronostico rispetto alle alternative. Un’opzione venuta meno è quella legata a Stefano Sensi, che prosegue il suo personalissimo calvario con l’ennesimo infortunio muscolare che non dovrebbe renderlo disponibile per la stracittadina, mentre al contrario Arturo Vidal sta forzando i tempi per completare la sua personalissima operazione recupero. Il cileno, non al meglio, insegue Eriksen nelle gerarchie, mentre sembra poco probabile una scelta più dettata alla ricerca dell’equilibrio che andrebbe a premiare Roberto Gagliardini. Dubbi da sciogliere e possibilità da valutare, la chance di allungare sulla concorrente diretta è davvero troppo ghiotta per poter contemplare decisioni prese a cuor leggero, o in un senso o nell’altro.