Inter, la metamorfosi di Sanchez: da Nino a "leone"

La richiesta di Antonio Conte nei confronti di Alexis Sanchez era stata esplicita, migliorare sensibilmente la propria quota realizzativa. Non che le statistiche raccontino sempre la verità, ma di certo se è di un attaccante che si sta parlando, rischiano di fare la differenza. Per quanto riguarda il cileno, la gara del Tardini non ha fatto altro che fornire la conferma più eloquente rispetto al percorso di crescita intrapreso da quando veste la maglia nerazzurra. Un crescendo rossiniano di dribbling e giocate che ha trovato la sua sublimazione con il ritorno al gol, e che consente al tecnico nerazzurro di prendere in considerazione il suo numero 7 con maggiore frequenza anche nelle turnazioni, per consentire ora a Lautaro Martinez ora a Lukaku di tirare il fiato.

Del resto, la qualità del singolo non può essere messa in discussione: seppur giocando solo a sprazzi, l’ex Manchester United ha annoverato una sequenza di passaggi chiave di primissimo livello, che tuttavia avevano come contraltare una fase realizzativa evidentemente insufficiente. Il gol contro il Genoa della scorsa settimana sembra averlo sbloccato, e la metafora del Nino Meravilla, che ha dichiarato di sentirsi “come un leone, che più gioca e meglio si sente” potrebbe fare la differenza nella fase decisiva della stagione.