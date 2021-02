Inter, la nuova vita di Perisic

La nuova vita di Perisic si porta dietro il recente decollo dell’Inter in vetta alla graduatoria. Tenendo in considerazione le esigenze di mercato manifestate in estate, il ruolo di esterno mancino risultava certamente in cima alla graduatoria delle ricerche per la squadra di Conte che, tuttavia, senza disponibilità economica, non ha avuto modo di ottemperare a questo tipo di esigenza. La disponibilità offerta dal croato a lavorare su sè stesso dopo il Triplete conquistato con il Bayern Monaco ha fatto il resto, anche passando attraverso momenti complicati come l’ultimo autunno. Un lavoro costante e certosino che ha affinato le qualità di sacrificio e dedizione del croato facendo di lui un esterno a tutto campo di lusso, nonché una pedina inamovibile dello scacchiere di Conte. L’accoppiata con Hakimi sulla destra, dalle impressioni iniziali legati all’impossibilità di coesistenza per le rispettive caratteristiche prettamente offensive, si è tramutata in punto di forza assoluto. I numeri lo testimoniano, il rendimento anche, la classifica è solo lì a dimostrarlo.