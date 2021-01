Inter, la solidità non è in discussione. Il nuovo sponsor garantirà oltre 30 milioni l'anno

In casa Inter, rivela il Corriere dello Sport, si lavora ad un piano per supportare al meglio le necessità del club e Suning continua a lavorare per garantire la massima solidità al club. E, proprio in questo senso, va inteso il nuovo sponsor di maglia che tra non molto verrà annunciato. Come già emerso, verrà dalla Cina e garantirà oltre 30 milioni di euro a stagione. E, sempre secondo il quotidiano, potrebbe esserci persino un "fee" di entrata in grado di dare una mano immediata al club.