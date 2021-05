Inter, la svolta è vicina: entro una settimana può arrivare il finanziamento da 250 milioni

Sembrerebbe in chiusura il finanziamento da 250 milioni di euro per l'Inter, spiega la Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano esiste una dead line che la società non vuole assolutamente oltrepassare, ovvero metà della prossima settimana. Entro quella data, l'Inter ha tutta l'intenzione di risolvere la questione e chiudere la trattativa con uno dei due fondi americani in corsa, Bain Capital e Oaktree.

I dettagli - Dei soldi in arrivo, circa 200 milioni andranno direttamente nelle casse dell'Inter, il resto a Suning e LionRock. Le risorse non saranno eprò utilizzate per fare mercato, bensì per adempiere alle necessità di cassa impellenti (come ad esempio il pagamento degli stipendi). In cambio saranno date in pegno alcune azioni del club. Solo così, spiega ancora la Gazzetta, Steven Zhang potrà illustrare i proprio progetti a dirigenti, squadra e allenatore.