Inter, Ladinetti può essere il jolly del Cagliari per arrivare a Nainggolan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la permanenza del Cagliari in Serie A, riapre il contenzioso sul futuro di Nainggolan che gradirebbe restare in Sardegna. I problemi sono molti, dal contratto da 4,5 milioni di euro da spalmare con il club di Giulini fino ai 9 milioni e spiccioli di valutazione a bilancio del suo cartellino per i nerazzurri. La chiave potrebbe essere Riccardo Ladinetti, centrocampista legato al Cagliari fino al 2024 che in questa stagione ha giocato da titolare nell'Olbia. Ausilio e Baccin lo seguono, potrebbe fare al caso dello "scambio".