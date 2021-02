Inter, le big d'Europa assaltano i gioielli: è prioritario blindarli

Al di là delle situazioni di campo, in casa Inter continuano a tenere banco i dilemmi societari, che si apprestano ad essere vissuti nella loro espressione più profonda proprio nei giorni che preludono alla rivoluzione di marketing vissuta dal cambio di marchio e dal lancio delle nuove iniziative social del club. I contatti proseguono su tutti i fronti, con quello più caldo che resta legato a Bc Partners ma con la prospettiva di inserimento di altri investitori ai quali mira Suning per mantenere il controllo ed il pacchetto di maggioranza del club.

Nel frattempo si stagliano le voci più disparate rispetto al futuro dei gioielli più luminosi della collezione di Conte, oggetto di corteggiamenti illustri proprio nel momento di inevitabile empasse legato all’universo nerazzurro. E così diventa quasi automatico associare la ricerca del dopo Aguero in casa Manchester City ai profili di Lukaku e Lautaro Martinez, Inevitabile e superfluo sottolineare l’incedibilità di base di entrambi, così come è oggettivo che offerte potenzialmente fuori mercato, in questo periodo storico, debbano essere considerate con un’attenzione che altrimenti non sarebbe stata dedicata a questo tipo di assalti.

Contestualmente procedono le manovre per cercare di mettersi al riparo da brutte sorprese, aprendo le discussioni per blindare Barella e concretizzando il lavoro dei mesi scorsi per De Vrij. Per resistere alla tempesta, senza compromettere quanto si è costruito sino ad ora.