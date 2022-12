Inter, Lukaku consolato dai compagni dopo la delusione mondiale: "La tua rivincita sarà lo Scudetto"

vedi letture

Il ritorno ad Appiano è stato un balsamo per l'anima di Romelu Lukaku, determinato a ripartire dopo la delusione in Qatar con il suo Belgio. Big Rom - si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - ha gradito l'accoglienza affettuosa dei compagni, che l'hanno confortato per gli errori commessi contro la Croazia. "La tua rivincita sarà lo Scudetto", gli avrebbe detto più di qualcuno. Un pensiero fisso nella testa di Romelu, determinato a scendere in campo il 4 gennaio contro il Napoli.