Inter, Lukaku di nuovo a San Siro 454 giorni dopo: in 70.000 per il ritorno del "figliol prodigo"

Stasera contro lo Spezia, ovviamente, si partirà da Lukaku e Lautaro. Il primo ha subito trovato il gol, nel suo secondo debutto in nerazzurro, ma lo stesso Big Rom ha subito messo in chiaro che l’obiettivo è riprendersi lo scettro di campioni d’Italia. Ora aspetta l’accoglienza di San Siro (454 giorni fa contro l’Udinese l’ultima volta), già pronto a perdonargli l’addio di un anno fa. C ’è tempo per capire cosa accadrà la prossima estate, quando scadrà il prestito dal Chelsea. Intanto - sottolinea il Corriere della Sera - un paio di rappresentanti di Roc Nation (l’agenzia che cura l’immagine di Lukaku) ieri ha fatto una visita in viale Liberazione.