Inter, Lukaku ha già da giorni pronto il messaggio di saluti per i tifosi nerazzurri

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku ha già da giorni pronto il messaggio che, via social, indirizzerà ai tifosi dell'Inter per salutarli in vista del passaggio al Chelsea. Anche ieri, prima di imbarcarsi sul volo per Nizza, l'attaccante ha confermato che a breve pubblicherà un messaggio per congedarsi dal popolo nerazzurro.