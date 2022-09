Inter, Lukaku la carta del Chelsea per arrivare a Dumfries: ipotesi rinnovo del prestito

vedi letture

Il Chelsea punta Denzel Dumfries per la prossima stagione e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport per convincere l'Inter a cedere l'esterno a gennaio, con l'olandese che resterebbe comunque in prestito fino a giugno, i Blues potrebbero giocarsi la carta Romelu Lukaku. Offrendo il rinnovo del prestito, anche per l'anno prossimo, gli inglesi puntano ad avere un canale preferenziale, considerato il fatto che anche altri club si metteranno sulle tracce del giocatore.