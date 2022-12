Inter, Lukaku non prenderà parte al ritiro di Malta. Si allenerà da solo alla Pinetina

Romelu Lukaku non farà vacanze, dopo l’eliminazione dal Mondiale col suo Belgio. L?attaccante dell’Inter rientrerà a Milano e dopo alcune ore di riposo tornerà ad allenarsi alla Pinetina. Big Rom, spiega SportMediaset, lavorerà singolarmente per raggiungere il top della condizione ed in tal senso dovrebbe saltare il ritiro di Malta in programma dal 4 al 9 dicembre. Mentre la squadra di Inzaghi sarà sull’isola, il belga resterà alla Pinetina a migliorare la propria forma per farsi trovare al top alla ripresa.