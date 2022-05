Inter, Lukaku vuole solo i nerazzurri. Va trovata la formula col Chelsea: ipotesi prestito biennale

Nonostante la difficoltà della trattativa, Romelu Lukaku è disposto a tutto pur di tornare all’Inter. Gli ostacoli però nella trattativa sono molti come spiegato anche da Tuttosport. A partire dal suo ingaggio ma non solo. Anche la formula per convincere i Blues andrebbe studiata nei minimi dettagli. Si potrebbe provare con un prestito biennale con diritto di riscatto intorno ai 50 milioni, ovvero il valore che avrebbe Lukaku a bilancio per il Chelsea il 30 giugno 2024 (quando il Belga avrà 31 anni). Pista difficile, ma il belga è stato chiaro: non vuole nessun’altra squadra che non sia l’Inter. Lukaku ha infatti iniziato un’operazione di vero e proprio stalking: da diversi mesi non passa giorno che non arrivi un suo messaggio a qualche dirigente in Viale della Liberazione o a un ex compagno: torno e ci riprendiamo lo scudetto.