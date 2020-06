Inter, Marotta: "Lautaro? Spero che il Barça non paghi la clausola. Se parte arriverà un top"

“Non so cosa pensi li Barcellona, spero che non paghino la clausola”. Così Beppe Marotta sul futuro di Lautaro Martinez. Nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ad dell’Inter ha parlato delle tante voci sul mercato attorno all'attaccante argentino, nel mirino dei blaugrana: “È difficile parlarne. Gli dico di rimanere concentrato sulla stagione che riparte e sugli obiettivi che abbiamo da centrare. La società non vuole venderlo. Poi, certo, c’è una clausola”.

Se partirà?

“Arriverà un top player. Ma non abbiamo fretta: in questo mercato la difficoltà sarà vendere, non comprare”.

Cavani?

“È una possibilità, è in scadenza e lo stiamo monitorando. In questo momento è piuttosto lontano dall’Inter”.