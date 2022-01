Inter, mercato di attesa e occhi puntati sul campo

In una sessione di mercato che l’Inter vorrebbe fosse di sostanziale immobilismo, non si può perdere di vista l’obiettivo primario che resta sempre rivolto al campo ed alla lotta scudetto. In questo senso sarà di fondamentale importanza per i nerazzurri la prima gara del 2022 prevista domenica sera contro la Lazio. I biancocelesti sono stati l’unica squadra in grado di sconfiggere la capolista nel corso del girone d’andata, e per questo motivo, nonostante le oggettive difficoltà di rendimento messe in luce anche nell’ultimo turno di campionato contro l’Empoli, rappresentano una prova di difficoltà esemplificativa rispetto al calendario di ferro che dovranno affrontare i nerazzurri nei prossimi due mesi.

Sul mercato poco da segnalare, ad eccezione di quelle situazioni in divenire legate principalmente alle possibili uscite di calciatori che hanno sin qui avuto poco spazio a disposizione come Sensi e Vecino: in caso di divorzio (anche temporaneo come nel caso dell’italiano) si dovrebbe procedere ad una operazione in entrata. Resta gradito il nome di Villar, ai margini della Roma, per il quale c’è però la concorrenza di club di Liga Spagnola che potrebbero garantire allo spagnolo un ruolo da protagonista a differenza di quanto potrebbe accadere a Milano.