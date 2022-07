Inter, nessuna trattativa per Sanchez al Marsiglia: l'attacco di Tudor è già al completo

Nelle ultime ore sono circolate diverse voci riguardo ad un interesse concreto del Marsiglia per Alexis Sanchez, da tempo in uscita dall'Inter. Voci però smentite dai colleghi francesi di Rmc Sport: tra i nerazzurri e il club francese non ci sarebbe alcuna trattativa in corsa. L'attacco di Tudor è già completo: non c'è bisogno di ulteriori rinforzi.