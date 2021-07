Inter, non solo il caso Joao Mario: resiste Florenzi

Archiviate le gioie dell’Europeo, il calciomercato delle squadre italiane è pronto ad entrare nella sua fase decisiva. In una maniera o nell’altra è l’Inter ad essere protagonista delle ultime ore, anche dopo l’addio ratificato con Joao Mario e la conseguente firma del portoghese sul contratto che lo legherà al Benfica è infatti partita una vera e propria guerra legale sul fronte Sporting Lisbona che ha tutta l’intenzione di rivalersi sui nerazzurri per il valore della clausola “anti-rivali” stipulata nel 2016 dal valore di 30 milioni di euro.

La tranquillità apparente nerazzurra sull’argomento apre a scenari di mercato futuribili e legati all’addio di altri esuberi che potrebbero rimpinguare il tesoretto dedicato al reperimento dei giocatori in entrata. Dalbert e Nainggolan per esempio, con la ricerca del dopo Hakimi che resta prioritaria sul fronte meneghino. I nomi caldi restano gli stessi, partendo da Bellerin e Dumfries per arrivare a Zappacosta e Florenzi.

Chi può gioire sono invece i tecnici delle due squadre della capitale, perché Mourinho ha ricevuto Rui Patricio per difendere i pali della Roma che verrà, mentre Sarri avrà modo di accogliere Felipe Anderson. In casa Milan, invece, a fine settimana sarà finalmente la volta di Olivier Giroud. In attesa di sviluppi ulteriori, la sessione in corso è finalmente decollata.