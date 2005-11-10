Inter, i numeri del bilancio: fatturato in picchiata di 50 milioni. Ma c'è comunque utile

Inter, i numeri del bilancio: fatturato in picchiata di 50 milioni. Ma c'è comunque utileTMW
Andrea Losapio
L'Inter ha chiuso in attivo di 22,7 milioni di euro il bilancio 2025-26. I nerazzurri sono in utile per la seconda volta consecutiva - dopo i 35,4 milioni dello scorso anno - e a fronte di un fatturato inferiore ( 517,7 milioni rispetto ai 567 dell'anno precedente) presentano anche costi molto inferiori di gestione, fissati a 490,5 milioni rispetto ai 524,5 dell'anno prima. Molto dipende chiaramente dalla eliminazione in Champions League: da una parte l'arrivo in finale, dall'altra l'eliminazione ai sedicesimi contro il Bodo Glimt.
Dove perde l'Inter
Molto in rosso i ricavi da gare, ovviamente, che passano da 67,3 milioni a 58,5, pur sempre con tre gare in meno in Champions che probabilmente avrebbero fatto esplodere il botteghino in caso di arrivo fino alla semifinale. Male anche i proventi UEFA: 73,8 milioni contro 136,8. E quelli FIFA: 31,4 contro 0. Qui si spiega la differenza di fatturato.
Il comunicato nel bilancio
"Il bilancio consolidato chiude con un utile di Euro 22.744 migliaia (Euro 35.398 migliaia al 30 giugno 2024), con ricavi e proventi finanziari dell’esercizio pari ad Euro 525.245 (Euro 574.411 migliaia al 30 giugno 2025), costi e oneri finanziario per 490.457 migliaia (Euro 524.522 migliaia al 30 giugno 2025) oltre ad imposte negative per Euro 12.044 migliaia (Euro 14.491 migliaia al 30 giugno 2025)".