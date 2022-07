Inter, oggi test contro il Lens: Inzaghi schiera la LuLa in attacco e il centrocampo titolare

Prove di formazione per Simone Inzaghi. Questo pomeriggio, calcio d'inizio ore 18.30, i nerazzurri sfideranno il Lens in amichevole. Come si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter è pronto a schierare il centrocampo titolare con Brozovic in cabina di regia e Barella e Calhaoglu ai lati mentre in attacco possibile impiegato per Lautaro Martinez al fianco di Lukaku.