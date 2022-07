Inter, ora Zhang chiede uno scatto sulle uscite: Skriniar, Pinamonti e Sanchez le piste calde

vedi letture

Dopo gli acquisti della prima parte di mercato ed in attesa degli sviluppi della trattativa col Torino per gleison Bremer, l'Inter ora deve accelerare sulle uscite, scrive Tuttosport.

I nomi restano quelli noti: Milan Skriniar è il sacrificio previsto e nelle prossime ore, possibilmente già domani, l'Inter attende il rilancio del PSG che dovrà passare da 60 milioni bonus compresi a un'offerta complessiva da circa 70. C'è poi Andrea Pinamonti che piace a Monza e Sassuolo ma che è vicino all'Atalanta (che però prima deve cedere uno fra Muriel e Zapata): la valutazione è 20 milioni ma visto che l'Inter vorrebbe mantenere la recompra è possibile che si possa chiudere a 17-18. Quindi Alexis Sanchez: per la buonuscita servirà qualcosa in più di 4 milioni di euro, ma prima il Nino Maravilla vuole avere certezze sulla prossima destinazione. Il tutto, sottolinea il quotidiano, per arrivare alla fatica cifra di 60 milioni di euro di attivo al termine del mercato.