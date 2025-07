Inter, ottimismo per Lookman: il dialogo con l'Atalanta ripartirà, ballano 5 milioni di euro

L'Inter non molla la presa per Ademola Lookman. L'attaccante dell'Atalanta resta un obiettivo della formazione di Cristian Chivu che cerca elementi per rinforzare la rosa e affrontare la prossima stagione. La sconfitta in finale di Champions League e il secondo posto in classifica al termine del campionato sono due ferite che sono ancora aperte, specialmente la sfida di Monaco di Baviera, e l'intenzione di Marotta e Ausilio è costruire una squadra che sia all'altezza e possa compiere quel salto necessario per tornare ad alzare trofei in Europa.

Per questo motivo che non si molla la punta della Dea ma ieri in conferenza stampa Percassi ha dichiarato: "Per Ademola, nonostante tanti interessamenti, non c’era mai stato nulla di concreto, se non fino a ieri in cui è arrivata la prima proposta ufficiale. L’Inter è una società molto amica, ieri ho visto Marotta in Lega, con cui abbiamo un grande rapporto di amicizia e professionale. In questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta che abbiamo ricevuto, per poi dare una risposta. Posso solo dire che, visto che leggo e scrivo tante cose, i tempi e i valori di uscita dei giocatori dell’Atalanta li decide soltanto la società".

Come si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il dialogo ripartirà con l'offerta da 45 milioni di euro che resta sul tavolo con l'Inter che ci crede.